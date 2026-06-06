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Ciência & Saúde

Ébola: Sobe para 452 o número de casos na República Democrática do Congo

Lusa 10:46
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O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) do Congo assinalou que estes números representam 71 novos casos confirmados nas últimas 24 horas.

As autoridades da República Democrática do Congo (RDCongo) elevaram para 452 o número de casos confirmados da epidemia de ébola, incluindo 82 mortes, e alertaram para “uma transmissão comunitária rápida e contínua”.

As autoridades do Congo alertam para a rápida transmissão do ébola no país
As autoridades do Congo alertam para a rápida transmissão do ébola no país AP Photo/Moses Sawasawa

No mais recente boletim sobre a doença divulgado esta noite, que corresponde aos dados recolhidos até quinta-feira, o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) da RDCongo, que faz fronteira com Angola, assinalou que estes números representam 71 novos casos confirmados nas últimas 24 horas.

Embora tenha sido detetado na província congolesa de Ituri, na fronteira com o Uganda e o Sudão do Sul, a epidemia expandiu-se para as províncias orientais vizinhas de Kivu do Norte e Kivu do Sul, bem como para o território ugandês, onde foram registados até agora 19 casos de contágio, incluindo duas mortes.

A epidemia foi declarada oficialmente a 15 de maio.

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