Duplicaram zonas balneares com banho desaconselhado ou proibido

Segundo a ZERO, a maioria dos casos ocorre em zonas balneares interiores, "mais suscetíveis a descargas ou falta de tratamento de águas residuais, ou praias costeiras com ribeiras ou rios próximos cuja qualidade é afetada por episódios causados por fontes de poluição ou na sequência de contaminação associada a poluição difusa aquando de precipitação intensa, faltando medidas adequadas de controlo".



Por outro lado, metade destes episódios tiveram lugar em zonas balneares com classificação de Excelente pelo que, ressalva a associação, devem tratar-se "de episódios esporádicos que, no contexto da legislação, até podem não pôr em causa a sua qualidade, mas que devem ter as suas causas devidamente averiguadas".



A avaliação da ZERO foi realizada a partir dos resultados relativos à qualidade das águas na presente é poça balnear disponibilizados para consulta no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, comparando-os com a informação registada em 2017, no mesmo período de tempo.



Para além das interdições motivadas pelo facto de as águas apresentarem níveis excessivos a determinados parâmetros e/ou decretadas pelos Delegados Regionais de Saúde, foram registados outros casos (como um episódio de poluição no rio Lis que afetou a Praia da Vieira na Marinha Grande) e que não estão referidos na informação disponibilizada.



Uma situação que leva a associação a defender "uma melhoria na informação transmitida, apresentando-se todas as situações de interdição e o respetivo motivo".



Na nota, ressalva-se ainda o facto de "nenhuma das zonas balneares abrangidas por interdição ou pelo desaconselhamento ou proibição a banhos" ser "uma das 44 praias classificadas pela associação como praia ZERO", ou seja, "zonas balneares onde não foi detetada qualquer contaminação nas análises efetuadas ao longo das três últimas épocas balneares".

