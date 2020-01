Dor crónica: os resultados surpreendentes dos novos tratamentos

ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de janeiro de 2020.

A dor tornou-se constante no dia a dia de Catarina Marques desde que, em 2010, se baixou para tirar o cinto do triciclo à filha, então com 3 anos. Sentiu choques elétricos pelo corpo todo e esteve de baixa médica dois meses, mas as dores não desapareceram. Recorreu à osteopatia, hidroginástica e fisioterapia. Sem resultados. "Ainda me lembro da dor sentida durante alguns toques do osteopata", conta à SÁBADO.Só em 2016 é que foi diagnosticada com espondilite anquilosante, uma doença reumática e autoimune que afeta as articulações da coluna, soldando-as e provocando rigidez e dor. Por essa altura, para além dos analgésicos, relaxantes musculares e anti-inflamatórios, tomava medicação para dormir. "A dado momento, aguentamos o que não devíamos aguentar", confessa a funcionária pública, de 47 anos.O alívio surgiu em 2017, depois de iniciar uma terapia biotecnológica para controlar a doença. O tratamento é constituído por anticorpos monoclonais, produzidos em laboratório e em parte semelhantes aos que o sistema imunitário usa para identificar e neutralizar bactérias ou vírus.