O coração bate acelerado e parece que vai saltar do peito. O calor do corpo aumenta e perde-se o equilíbrio com tonturas. Depois torna-se difícil respirar e todos os sinais apontam para uma conclusão aterradora: vamos morrer. Mariana Lemos já sentiu este medo. "Estava de férias em Barcelona, com os meus pais e um amigo", conta à. Os sintomas interromperam o regresso ao hotel e só passaram quando a mãe chegou vinda de outra parte da cidade. "Ela é a minha pessoa de segurança. Ao pé dela sei que nada vai correr mal."A ansiedade é uma emoção natural humana que surge como reação àquilo que o cérebro perceciona como um perigo iminente. É um sistema de alerta que induz o ser humano a fugir ou a lutar. O problema surge quando esta emoção se manifesta de forma desproporcionada. "Há perturbações emocionais em que a ansiedade se ativa sem perigo real", explica o psiquiatra e psicoterapeuta Serafim Carvalho.