Cratera no Chile aumentou o suficiente para engolir o Arco do Triunfo em França

Um buraco gigante que surgiu no Chile aumentou para o dobro do tamanho que tinha aquando da sua formação. Com 50 metros de diâmetro e 200 metros de profundidade, é agora suficientemente grande para conseguir engolir o Arco do Triunfo, em França, bem como seis estátuas do Cristo Redentor do Brasil.