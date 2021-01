Covid-19: O que sabemos sobre as suas mutações?

Um ano após os cientistas terem identificado o novo coronavírus, múltiplas variantes do vírus, aparentemente mais contagiosas, estão a causar alarme. Apesar das novas variantes não serem mais mortais, a sua propagação pode levantar questões acerca da eficácia das vacinas e da capacidade de controlo do vírus. Atualmente há cinco variantes principais identificadas, e o mais provável é que continuem a surgir mais.Ainda antes de ser decretada uma pandemia, entre janeiro e fevereiro surgia a primeira variante do vírus da covid-19. Esta variante, com uma mutação conhecida como D614G, foi substituindo a estirpe inicial identificada na China. Passado alguns meses, em junho de 2020, tornou-se a forma dominante do vírus a circular a nível global. Estudos feitos demonstraram que, comparada com a variante inicial, esta tem uma maior capacidade de infecção e transmissão.Uma nova variante foi reportada no Reino Unido pelos oficiais da Organização Mundial de Saúde a 14 de dezembro de 2020, sendo considerada até 70% mais contagiosa. Desde então a variante, formalmente conhecida como" VOC 202012/01", tem-se tornado a mais comum no país, representando mais de 50% dos novos casos diagnosticados, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). As notícias desta nova variante levaram vários países a proibir voos provenientes do Reino Unido.A 18 de dezembro, as autoridades nacionais reportaram uma nova variante, identificada como 501.V2, devido a uma mutação proteica N501Y. Já é a variante dominante do vírus em várias províncias da África do Sul. Outros países, como a Áustria, Noruega e Japão já encontraram casos desta estirpe. O ministro da saúde britânico, Matt Hancock, afirmou que esta variante é mais perigosa, levando por sua vez o Reino Unido a cancelar todos os voos entre os dois países. Tal como a variante do Reino Unido, aparenta ser mais contagiosa, no entanto, um estudo preliminar, que utilizou amostras de sangue de 20 pessoas, mostrou que a vacina Pfizer é eficaz sobre esta variante.No início de novembro de 2020 a Dinamarca anunciava a sua intenção de abater 17 milhões de visons, como medida preventiva de propagação de uma variante do coronavírus. A grande causa de preocupação foi o facto de os visons, que tinham sido infetados por humanos, estarem a transmitir de volta o vírus com a mutação. Mais de 200 pessoas foram infetadas com diversas variantes do vírus, mas para já não há provas de que estas mutações sejam mais perigosas ou que ponham em causa a eficácia das vacinas.Investigadores da Universidade do Estado de Ohio disseram na quarta-feira, dia 13, terem descoberto duas novas variantes do coronavírus, com origem nos EUA. Uma das variantes descobertas sofreu a mutação da mesma forma que a variante do Reino Unido. A outra, chamada Variante de Columbus (nome da cidade onde foi descoberta) tem três mutações genéticas nunca antes observadas juntas no SARS-CoV 2, disseram os investigadores em comunicado oficial.Os investigadores acreditam ter-se tornado dominante na cidade Columbus, do estado Ohio, durante três semanas, entre dezembro de 2020 e início de janeiro. No comunicado, os investigadores afirmam saber que esta variante não evoluiu das variantes do Reino Unido ou de África do Sul. Tal como as outras variantes descobertas, esta aparenta ser mais contagiosa, no entanto os investigadores afirmam que, para já, não há qualquer indicação de que terão um impacto na eficácia das vacinas existentes.A variante do Brasil surgiu em julho de 2020, mas foi detetada recentemente em 4 viajantes que chegaram ao Japão, vindos do Brasil. Possui três mutações na proteína, que fazem desta variedade semelhante a da África do Sul. Takaji Wakita, diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão afirmou que neste momento não há provas de que a nova variante do Brasil seja mais contagiosa, reporta a agência Reuters. Porém o Reino Unido proibiu todos os voos provenientes da América do Sul, Portugal e Cabo Verde, a partir desta sexta-feira, dia 15.