"Cada uma destas situações tem de ser vista de forma particular. Será uma avaliação casuística feita pelos médicos que acompanham estas crianças e o que é desejável é que elas retomem a vida plena em sociedade. Quando não for possível, pais, escola e médicos encontrarão uma solução equilibrada para o percurso educativo", continuou.





A diretora-geral da Saúde frisou que, caso se considere que uma criança deva ir à escola por não ter riscos acrescidos quanto à infeção pelo novo coronavírus, tal depende de cada caso."Temos que diferenciar aqui diversos estadios do cancro. Uma criança com cancro não é igual a outra com cancro", sublinhou Graça Freitas. "Depende da fase em que está, desde o diagnóstico ao tipo de terapêutica" a que foi submetida. Por exemplo, deve ser verificado se se encontra ou não imunosuprimida.Cabe ao médico estabelecer se a criança já "teve entrada em fase de recuperação e de menos imunosupressão"."Cada criança terá que será avaliada pelo seu médico assistente", explicou Graça Freitas. "Ao longo da evolução da doença oncológica retomam a sua vida em comunidade."Freitas recordou ainda que existe "uma portaria com cerca de dois anos que foi feita para acomodar todas as hipóteses possíveis destes meninos".