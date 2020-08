Siga a Sábado nas redes sociais

"Estamos claramente numa segunda vaga do vírus e os responsáveis são os jovens com menos de 30 anos. Estão a provocar inúmeros contágios à noite, em festas públicas e privadas. Há miúdos descerebrados que intencionalmente contagiam os outros. Tocam e cospem nos copos alheios, nas garrafas e em todas as superfícies para infetar o maior número de gente possível". Segundo o jornal ABC, isto é, resumidamente, a mensagem que um médico de Madrid gravou e divulgou nas redes sociais, que já se tornou viral, apelando aos jovens que cumpram as regras do distanciamento se contraíram o vírus.Javier García Fernández, chefe de anestesiologia no hospital Puerta de Hierro, na capital espanhola, tem testemunhos de pessoas que deram positivo ao teste da covid e que estiveram nessas festas, onde ninguém vai com máscara. Garcia Fernández diz que estas festas da covid faz lembrar as que se faziam há décadas com o vírus da sida, em que alguns seropositivos transmitiam voluntariamente a infeção através de relações sexuais sem proteção.O anestesista está convencido que em Madrid e Barcelona os contágios são incontroláveis e fazem-se em ambientes noturnos. E dirige uma mensagem aos pais: "Se não podem convencer os vossos filhos para que não saiam à noite, afastem-se deles". O vírus pode não provocar sintomas ou não passar de uma simples tosse, mas a mortalidade também é muito alta, sublinha o médico: "Há mortes em menores de 10 anos e entre os 10 e os 20. Acima dos 20, a mortalidade é proporcional à idade. Entre os 50 e os 60 anos, a mortalidade anda à volta dos 30%. Acima dos 80 anos é superior a 50% e nalguns casos atinge os 80%".