Covid-19: Bruxelas garante acordo para a compra de 80 milhões de doses de futura vacina

A Comissão Europeia selou esta segunda-feira o quinto acordo para a compra de potenciais vacinas contra a Covid-19. Desta vez, Bruxelas assegurou pelo menos 80 milhões de doses da possível cura desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Moderna.

Em comunicado, a Comissão Europeia refere que "concluiu as negociações exploratórias com a Moderna a fim de adquirir uma potencial vacina contra a covid-19". Esta é a quinta farmacêutica com a qual a Comissão Europeia chega a acordo, depois da parceria franco-britânica entre Sanofi-GSK (31 de julho), da norte-americana Johnson & Johnson (13 de agosto), da alemã CureVac (18 de agosto), além da assinatura de um contrato prévio de aquisição com a gigante anglo-sueca AstraZeneca (14 de agosto).

O contrato prevê assim que todos os Estados membros da UE tenham "a possibilidade de adquirir a vacina, bem como de fazer doações aos países de baixo e médio rendimento ou de a redirecionar para países europeus". Para já fica acordada a compra inicial de 80 milhões de doses, à qual está incluída a opção de compra para mais 80 milhões de doses, a serem entregues depois de comprovada a eficácia e segurança desta vacina.

"Depois de intensas negociações, a Comissão Europeia conclui o acordo com uma quinta farmacêutica, de maneira a permitir o rápido acesso a uma vacina contra o novo coronavírus para cidadãos europeus", afirmou a presidente, Ursula von der Leyen.

A negociação está incluída num acordo prévio de compra financiado pelo Instrumento de Apoio de Emergência, que dispõe de fundos dedicados à criação de uma carteira de potenciais vacinas com perfis diferentes e produzidas por diferentes empresas.

Este quinto novo acordo está inserido numa estratégia da Comissão Europeia que prevê o acesso, por parte dos cidadãos europeus, a vacinas seguras, eficazes e a preços acessíveis num prazo de 12 a 18 meses.