A pandemia afastou as pessoas com doenças crónicas dos consultórios médicos e isso poderá desencadear uma crise difícil de gerir neste inverno, quando uma segunda vaga de covid-19 deverá pressionar os hospitais nacionais. Só nas unidades de saúde da CUF foi registado uma quebra de 50 a 60% nas consultas de Medicina Geral e Familiar e de Medicina Interna nos últimos quatro meses – as consultas onde é feito o acompanhamento daquelas doenças.

"Temos receio de que os doentes não estejam a cumprir as rotinas de controlo das suas doenças crónicas e que possam descompensar no inverno, quando o risco de surgirem crises é maior", diz à SÁBADO a médica de Medicina Interna na CUF, Ana Sofia Ventura.



Diabetes e hipertensão

Estamos a falar de doenças cardiovasculares como a diabetes e a hipertensão, mas também as doenças reumáticas, as alergias e as doenças respiratórias. Patologias que necessitam de uma vigilância constante através de exames complementares de diagnóstico, que podem indicar ao médico ajustes necessários na medicação.

"As análises de rotina para verificar se a diabetes e o colesterol estão controlados, a tensão arterial, o eletrocardiograma e os ecocardiogramas e as provas de esforço para diagnosticar e prevenir a doença coronária", enumera a médica. São alguns dos exames que devem ser feitos agora, antes do inverno, para prevenir idas às urgências hospitalares numa altura em que os hospitais poderão estar sobrecarregados com um aumento de casos de covid-19.

"Queremos alertar a população que deve procurar o seu médico de família para determinar qual o seu estado de saúde – mesmo que não tenham sintomas", adverte a médica Ana Sofia Ventura. "A doença manifesta-se tardiamente e temos de preveni-la agora."



Inverno agudiza doenças crónicas

Os meses de frio podem agudizar condições médicas que até aqui podem não ter motivado grande preocupação. "Há pessoas que consideram ter apenas alergias e podem desenvolver formas de asma que, se não forem diagnosticadas e tratadas, podem originar no inverno insuficiências respiratórias", avisa a médica. Para além disso, o prognóstico é sempre pior quando uma doença crónica é diagnosticada durante uma crise aguda.

Os médicos temem que no inverno os hospitais se encham de doentes com episódios de descompensação das suas doenças crónicas, numa altura em que as unidades médicas estarão sob pressão de uma, mais que provável, segunda vaga de covid-19 aliada à época da gripe. "Os serviços vão estar sob enorme pressão e todos temos um papel muito ativo na resposta. Urge prevenir e a prevenção faz-se agora, no verão."



Evitar pressão sobre hospitais

A médica considera que os doentes não voltaram aos consultórios médicos por receio do contágio. "Não há que ter medo de ir ao médico porque a saúde não pode ser adiada", apela a médica. As unidades prestadoras de cuidados de saúde tomaram todas as medidas para garantirem a segurança dos doentes: circuitos separados para doentes covid-19 e doentes não covid-19, reforço da desinfeção, uso obrigatório de máscara que diminui a contaminação e aumento dos tempos de consulta para que os doentes não se cruzem na sala de espera.

"Agora temos de ser capazes de dar resposta à covid-19 e não deixar para trás as outras patologias tão prevalentes na população portuguesa." Para isso, é necessário diminuir o risco de infeção através da etiqueta respiratória e uso da máscara – "nos espaços fechados e na rua" – e é essencial a vacinação. "Este ano é fundamental aos doentes crónicos a toma da vacina da gripe e também da vacina antipneumocócica, contra a pneumonia", considera Ana Sofia Ventura. E o mais cedo possível, a partir de 14 de outubro.

Há ainda que monitorizar a sua saúde com uma ida ao médico e não deixar a acabar a medicação. "Nunca foi tão importante como agora prevenir e tratar da saúde."