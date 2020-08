Corrida à vacina da Covid-19 pode piorar a pandemia

Uma corrida à vacina contra a Covid-19 pode levar à comercialização de uma vacina que não é totalmente eficaz ou segura, levando a que a pandemia cause mais estragos do que aqueles que são visíveis agora.

O alerta é feito por cientistas ao jornal britânico The Guardian, numa altura em que países e empresas privadas competem para serem os primeiros a patentearem e lançarem uma vacina em larga escala. Neste momento existem sete candidatas nas últimas fase de ensaios clínicos e algumas estão já a ser disponibilizadas ao público em casos de emergência.

No entanto, especialistas de saúde apontam que o mundo no geral ficaria melhor servido se esperasse até resultados mostrarem uma eficácia entre os 30 e 50% de uma vacina.

A pandemia da Covid-19 levou a que várias medidas de segurança de muitos países caíssem de maneira a apressar a comercialização de uma potencial vacina, com o Reino Unido a desencadear poderes especiais que assegurem uma vacina até ao final do ano e Donald Trump a anunciar que os EUA terão uma vacina contra o novo coronavírus ainda antes das eleições presidenciais no país a 3 de novembro.

Para já, noticiou este domingo o Financial Times, a agência federal norte-americana Food and Drug Administration (FDA) demonstrou-se disponível para apressar o processo o mais rapidamente possível. Stephen Hahn, o comissário, indicou que existe até a possibilidade de autorizar vacinas contra a Covid-19 antes do fim da Fase III de ensaios clínicos, desde que oficiais ficassem convencidos de que os benefícios da mesma suplantassem os riscos.

Especialistas indicam ao Guardian que uma vacina é "vital" para o fim da pandemia, mas a primeira vacina a ser comercializada mundialmente não pode ter baixa eficácia ou segurança. Mesmo que esta protegesse apenas uma minoria da população, a sua eficácia seria vista como um padrão e levaria a que futuras vacinas inferiores também fossem aprovadas.

"Acho que existe uma enorme pressa, uma pressa nacionalista e algo capitalista, para serem os primeiros a registar uma vacina. E isso está a tornar mais difícil fazer uma avaliação de outras vacinas", indica Sir Richard Peto, investigador da Universidade de Oxford e conselheiro da Organização Mundial da Saúde (OMS), que acrescenta ao jornal britânico que é necessária "uma vacina que funcione " e com "elevadas provas de eficácia".

Peto faz parte do Grupo de Especialistas de Ensaios de Vacinas da OMS, que é composto por cientistas de todo o mundo que aconselham sobre várias candidatas a vacinas. Na passada semana, o grupo expôs no jornal científico Lancet que uma má vacina seria pior que nenhuma vacina, uma vez que todo o mundo assumiria que o risco deixaria de existir e deixariam de praticar as orientações contra as infeções por Covid-19.

No mesmo, alertaram os reguladores de cada país a seguir as orientações da OMS, que apontam que nenhuma vacina deve ter menos de 30% de eficácia quando aprovada. E recomenda pelo menos de 50% de eficácia, permitindo ainda 95% de previsão.

A FDA, nos EUA, já indicou que irá seguir a percentagem de 30%, mas a pressão política de Trump para uma vacina ser licenciada até novembro pode fazer baixar esta percentagem.