Covid-19: Acreditar contra desinvestimento em oncologia pediátrica

A pandemia da covid-19 pode ter um efeito nefasto nos cuidados oncológicos pediátricos, avisa a Acreditar, acrescentando que há muitos pais que têm receio de levar os filhos às consultas e exames marcados, com medo que estes sejam infetados.Em comunicado, a Acredita lamenta não saber "quantos diagnósticos podem estar a ser ignorados", lembrando que devido à pandemia haver pais com receio de ir aos centros de saúde ou aos hospitais, adiando exames e consultas que podem ter consequências nocivas na saúde das crianças, como diagnósticos tardios que podem levar a que tenham de ser feitos tratamentos mais agressivos, colocando em risco a vida dos pacientes.A associação lembra que os pais das crianças com cancro passaram a viver com dois medos: o da doença que chegou (a covid-19) e aquela que já existia, já que, devido ao sistema imunitário mais enfraquecido, os jovens e crianças com doença oncológica têm um maior risco de contrair infecções e vírus e menor capacidade para as combater.A Acreditar lembra ainda que devido aos recursos que tiveram de ser mobilizados para o combate à covid-19, os adiamentos de consultas e tratamentos entre os adultos podem estender-se aos mais novos.A associação lamenta ainda a existência de sobreviventes de cancro pediátrico que viram as suas consultas adiadas.A Acreditar denuncia ainda o desinvestimento crónico em investigação oncológica, afirmando que tem "procurado inverter a situação com a promoção do diálogo entre os vários intervenientes", mas receia que a covid-19 desvie fundos que pudessem ser dirigidos para "a procura de tratamentos menos invasivos e de novos medicamentos para crianças e jovens".É ainda abordado o risco que a crise económica que se adivinha terá nos tratamentos destes pacientes. "As famílias já têm perdas económicas consideráveis com o diagnóstico, quer por acréscimo de despesas, quer por perda de rendimentos. São situações que se vão agravar com a crise económica e com o facto de continuarem a ter de observar regras de confinamento enquanto não houver uma qualquer imunidade de grupo", escreve a Acreditar.Há ainda espaço para um elogio para a possibilidade de assistir a aulas à distância, que a Acreditar clama há já algum tempo. "Ainda assim, convém assinalar que quando estão em tratamento há muitos alunos que não têm condições de saúde para assistir, por estarem demasiado debilitados, perdendo aulas que não são repetidas", pode ler-se na comunicação enviada às redacções. A associação informa ainda que fez um levantamento sobre quantas crianças tinham e que não tinham acesso a instrumentos para assistir a estas aulas e afirma ter colmatado algumas das situações identificadas.