Coronavírus. Tudo o que precisa de fazer para ir ao supermercado em segurança

Com o surto do novo coronavírus , que em Portugal já infetou mais de 330 pessoas e fez a primeira vítima mortal, foi pedido aos portugueses que saiam de casa apenas em situações necessárias - como ir às compras. Mas pode fazer as suas compras da mesma maneira? Que precauções deve ter? Uma especialista em segurança alimentar revelou ao El País quais os melhores conselhos para ir ao supermercado numa altura de pandemia.Primeiro, é necessário perceber que o Covid-19 é um vírus respiratório: o risco está no contacto com alimentos e objetos que tenham sido tocados por pessoas contagiadas e não nos alimentos em si. A contaminação acontece por contacto e não por ingestão.Se tiver algum sintoma como tosse, febre ou dificuldade em respirar não deve sair de casa.Outro aspeto a ter em atenção é que os supermercados vão continuar a ser abastecidos. Se não for levado para casa mais do que o habitual, a reposição continuará a ser feita da mesma forma.

Preparar a ida ao supermercado

Deve começar por tentar fazer as compras no menor tempo possível e decidir para quanto tempo vai levar comida. O ideal é começar por fazer uma lista de compras e levar apenas o necessário - um método que, segundo a especialista em segurança alimentar, também deve ser adotado quando o surto passar. Ajuda a poupar tempo, dinheiro e a não comprar coisas desnecessárias.

De seguida, deve tentar escolher um momento com menos afluência para ir ao supermercado e, a não ser em casos em que esteja a acompanhar alguém dependente, ir sozinho. Fora de casa, deve tentar permanecer a um metro e meio de qualquer pessoa.



Use os seus próprios sacos

Apesar de provavelmente estar habituado a utilizar os cestos e carrinhos de compras dos supermercados, nesta altura devia tentar evitá-los. Leve sacos que tenha em casa e vá colocando as suas compras lá dentro.



As máscaras são opcionais mas uma coisa que deve utilizar são luvas para tocar nos alimentos. Assim evita tocar em alimentos que possam estar contaminados.



Até chegar a casa, explica a especialista, não deve tocar na cara. Evitará mais eficazmente qualquer contágio a que possa ter estado exposto.

O que comprar?

Pense que poderá continuar a ir ao supermercado, por isso faça as suas compras de forma habitual e leve apenas aquilo que necessita. Se não quiser ir tantas vezes ao supermercado como é habitual, evite os frescos e leve apenas aqueles que duram mais - como laranjas, maçãs, cenouras, abóbora.



A opção de congelar alimentos frescos também é prática e evitará que os alimentos se estraguem.

Ao jornal espanhol, a especialista em segurança alimentária relembrou que se devem evitar os doces, os alimentos processados e todos aqueles produtos que serão uma tentação num momento em que passa tanto tempo em casa. Se não os tiver ao seu alcance a tentação será menor.



A altura de pagar

Relembre o metro e meio de distância: também na fila para pagar o deve fazer. Nesta altura de contágio deve também tentar evitar utilizar notas e moedas por serem um grande transmissor - o melhor será pagar com cartão.

Já em casa, a primeira coisa que deve fazer é lavar ar mãos, tirar os alimentos dos sacos e colocá-los numa superfície limpa e desinfetada. Se utilizou sacos de tecido estes devem ser lavados na máquina a 60 graus.



Os alimentos que quiser congelar deve fazê-lo de imediato para não acumularem bactérias. As frutas e legumes devem ser lavados no momento em que chega a casa e antes de serem consumidos, explica a especialista.