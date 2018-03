Se o Homem pisou a Lua pela primeira vez já há 49 anos, dir-se-ia que não faltará muito para chegar até Marte. A contagem decrescente já começou, e estima-se que daqui a 15 anos a NASA conduzirá a primeira tripulação ao planeta vermelho. Até lá chegar, falta resolver uns quantos problemas. Tais como a radiação – sem o campo magnético da Terra, os astronautas ficam mais susceptíveis a partículas perigosas que podem dar origem a doenças, como o cancro ou a demência – ou a autonomia: não há paragens entre a Terra e Marte, o que significa que os astronautas têm de levar consigo tudo o que precisarem. Mais: a comunicação será limitada e com atrasos de 20 a 30 minutos. Mas os aspectos técnicos não são os únicos que preocupam a agência espacial americana, também a selecção dos melhores astronautas.A pensar nisso foi criado um centro especializado de investigação que se destina a estudar a saúde mental dos potenciais candidatos. Como? Através de três instalações diferentes, que recriam as condições de isolamento e o interior de uma nave espacial: a Icarus, uma base subterrânea na Universidade da Pensilvânia; um simulador em Houston chamado Hera e a alemã Neumayer Station III, na Antárctida. "Trata-se de analisar como se comporta um grupo de pessoas a conviver numa hipotética viagem espacial de ida e volta de grande duração", explica ao El País Gabriel González de la Torre, neuropsicólogo da Universidade de Cádis, em Espanha, que também faz parte deste projecto.O objectivo é encontrar uma espécie de biomarcadores que ajudem a seleccionar os candidatos com o melhor perfil para missões de longa duração. Para isso, os investigadores pretendem usar ferramentas como exames cerebrais e até sensores de proximidade, para poderem analisar com quem os candidatos se relacionam e se passam mais tempo sós ou acompanhados. Os especialistas acreditam que até as origens dos astronautas podem influenciar a forma como se adaptam a situações de stress e de isolamento.Além dos Estados Unidos e de Espanha, a Alemanha também está envolvida na criação deste Centro Especializado de Investigação da NASA (Specialized Center of Research, NSCor). Dentro de quatro anos deverão conhecer-se os primeiros resultados.