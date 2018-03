Enquanto lê este artigo pode estar a pôr a sua vida em risco. É que até as actividades mais simples podem fazer -lhe mal à saúde. Mas não mude já de página. Primeiro descubra o que está errado, para poder corrigir. Se calhar tem as pernas cruzadas – o que aumenta a pressão arterial e até a probabilidade de ter varizes. E enquanto nos lê está a beber água? Na verdade, quantos litros bebe por dia? Deviam ser pelo menos dois. Sabe qual é o primeiro órgão que sofre com a desidratação? A nutricionista Eduarda Alves responde: o cérebro. Pois é. Até agora já ficou com problemas cardíacos, de postura e neurológicos.Podemos só fazer mais uma pergunta? Quantas vezes olhou para o telemóvel hoje? A média são 150 vezes por dia, segundo um estudo da Oracle Marketing Cloud. Esse movimento de baixar o pescoço pode criar lesões na cervical. A inclinação de 15o equivale a quase um peso de 12 quilos no seu pescoço. Depois de todo este alarmismo, relaxe porque temos a solução. São pequenas correcções. Até esta jornalista já tratou de melhorar a sua vida. Aceitou o desafio de não ficar mais do que uma hora à frente do computador a teclar, sem fazer uma pausa de uns minutos. Recomendações do director do Programa Nacional para a Promoção da Actividade Física, da Direcção-Geral da Saúde, Pedro Teixeira. É que interromper estes longos períodos sentados é uma arma contra o sedentarismo.