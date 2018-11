Como os sorrisos podem mostrar o futuro da medicina

Luís Fernambuco da National Geographic Partners em Portugal considera "o storytelling é a ferramenta mais eficaz para promover os pilares de actuação da National Geographic: a exploração, a conservação e a ciência". "Estamos por isso muito orgulhosos com esta produção porque tem génese portuguesa e porque é um excelente exemplo de como através de uma boa narrativa, visual e editorial, divulgamos a ciência e a tecnologia. Guiados de forma brilhante

A National Geographic Partners Portugal estreia, no dia 26 de novembro, às 21h30, o documentário com génese em Portugal: ‘O futuro do sorriso com o Dr. Miguel Stanley’, o primeiro que tem como anfitrião e narrador um médico português. Miguel Stanley revela-nos quais os desafios pelos quais passa a medicina dentária, quais as formas de os endereçar e como a

tecnologia tem um papel primordial na definição do futuro, e presente, do sorriso.



Com uma abordagem transversal a várias

áreas de atuação, desde a biologia, à

medicina, à psicologia e recorrendo às mais

avançadas inovações tecnológicas, Miguel

Stanley percorre vários países para revelar os novos caminhos da saúde oral.

Para milhares de pessoas em todo o mundo, sorrir é um ato demasiado doloroso, física e

psicologicamente. Convicto que todos têm o direito de sorrir, o médico partilha duas experiências

passadas em dois países muito diferentes, mas que têm em comum a dor e tristeza que Hugo e Joyce

sentiam quando sorriam. Em comum, os casos têm também a forma como a tecnologia e os novos

métodos de tratamento evoluíram, democratizaram o acesso à saúde e permitiram resolver, de forma

rápida e eficaz, problemas que há uns anos não teriam solução possível.

Hugo, tem 38 anos e vive em Vila Nova da Baronia, no Alentejo. Uma grave infeção afetou por completo

os tecidos de suporte dos dentes levando à perda de quase todos eles. A única solução foi tirar os

dentes e colocar uma dentadura, que lhe causava dor física e tornava o seu sorriso artificial. Seguindo

um fluxo totalmente digital, foi programada, em computador, a colocação de implantes dentários e

desenhado o futuro sorriso do Hugo. Após apenas 4 horas, que incluíram a produção dos futuros dentes

e a cirurgia, Hugo regressou a casa, com um novo sorriso e uma nova forma de encarar a vida.

A 8500 km de distância, Joyce, de 36 anos, vive numa remota aldeia do Uganda. Uma infeção que

poderia ter sido resolvida através de um simples tratamento, caso ela tivesse acesso ao mesmo, fez

com tivesse perdido os dentes da frente do maxilar superior, afetando a sua autoestima, alimentação e

fala. Sem dinheiro ou acesso a cuidados de saúde oral, Joyce estaria condenada a passar o resto da

vida nesta condição. Contudo, a atual tecnologia médica permitiu que através de uma impressora 3D

portátil, uma médica-dentista local fizesse o impensável. Através de uma intervenção de 45 minutos,

feita a 20 km de sua casa, foram moldados e implantados os dentes que estavam em falta e Joyce viu a

sua vida mudar para sempre. As suas primeiras palavras após a cirurgia mostraram o impacto desta

intervenção: "Agora sinto-me de novo como uma mulher", afirmou.



Para Luís Fernambuco, VP General Manager da National Geographic Partners em Portugal,

"Acreditamos que o storytelling é a ferramenta mais eficaz para promover os pilares de atuação da

National Geographic: a exploração, a conservação e a ciência. Estamos por isso muito orgulhosos com

esta produção porque tem génese portuguesa e porque é um excelente exemplo de como através de

uma boa narrativa, visual e editorial, divulgamos a ciência e a tecnologia. Guiados de forma brilhante

pelo Dr. Miguel Stanley, podemos ver como os mais recentes avanços tecnológicos no âmbito da

medicina dentária permitem levar sorrisos aos lugares mais remotos do planeta."

Para Miguel Stanley, "A possibilidade de poder trabalhar com a National Geographic e contar as

histórias que mais me inspiram foi uma experiência enriquecedora. A Medicina Dentária nunca teve a

possibilidade de mostrar a sua história, o seu passado, o presente e o futuro desta forma. No início

deste projeto, senti uma enorme responsabilidade como embaixador da nossa indústria e na obrigação

de conseguir contar algo inspirador, mas que ao mesmo tempo fizesse tantas perguntas como deu

respostas. Com 21 anos de carreira, sinto que ainda estou a começar algo novo: diminuir a distância

entre a tecnologia e o ser humano que procura alcançar o sorriso perfeito. Como sabemos, é nos países

menos desenvolvidos que é mais necessário que este fenómeno ocorra, e acredito que no futuro a

tecnologia irá ajudar os menos favorecidos."

"O futuro do sorriso com o Dr. Miguel Stanley", estreia no dia 26 de novembro, às 21h30 no canal

National Geographic. Será transmitido a partir de dezembro no Reino Unido e noutros territórios

National Geographic.

A antestreia realiza-se no próprio dia 26, às 18h30, na Casa das Histórias, Museu Paula Rego em

Cascais.









