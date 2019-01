A aplicação de conversação WhatsApp decidiu limitar o número de vezes que uma mensagem pode ser reencaminhada pela mesma pessoa, numa tentativa de limitar a difusão de notícias falsas. Segundo o que a empresa explicou, num evento em Jacarta, na Indonésia, uma mensagem vai poder ser partilhada apenas cinco vezes, em vez das 20 atuais.

A decisão foi tomada depois de uma experiência realizada na Índia. "Vai ajudar a manter o WhatsApp focado nas mensagens privadas com os contactos mais próximos. Vamos continuar a ouvir o feedback dos utilizadores sobre esta experiência, e com o tempo, procurar novas maneiras de controlar os conteúdos virais", explicou a empresa.

A atualização chegará primeiros aos utilizadores de Android e só depois aos iOS da Apple.

Durante as eleições no Brasil, o WhatsApp enviou uma notificação extrajudicial para quatro agências brasileiras determinando que parassem o envio de mensagens em massa contra o Partido dos Trabalhadores (PT) com números de telemóveis obtidos pela internet.