A partir desta segunda-feira, a aplicação multi-plataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones Whatsapp irá eliminar todos conteúdos que não estejam guardados.

A medida tem em conta todas as informações – desde fotografias a vídeos – em telemóveis e serão apagados os ficheiros de cópias de segurança que a aplicação realiza. A boa notícia vai para quem tem sistema operativo iOS, uma vez que a Apple tem um acordo com a Google e o Whatsapp que permite o armazenamento das conversas no iCloud.

A má notícia é que, se fez uma cópia de segurança do Whatsapp nos últimos 12 meses, a aplicação irá apagar esta e, com ela, todas as mensagens, fotografias e vídeos que enviou ou recebeu.

A empresa recomenda ajustes nas definições para permitir a cópia de segurança manual. Assim, é possível guardar os ficheiros que, de outra forma, consumiriam uma grande quantidade de dados.