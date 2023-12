China: a misteriosa pneumonia

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

No Norte do país, o aumento de casos de doenças respiratórias está a preocupar as autoridades. A OMS pediu esclarecimentos, porque ninguém quer que se repita o que aconteceu com a Covid-19.

Uma estranha pneumonia afeta sobretudo crianças e está a encher as urgências dos hospitais chineses. As imagens divulgadas mostram salas de espera a abarrotar com miúdos e adultos de máscara. Reconhece o cenário? A descrição chegou na semana passada e fez soar os alarmes de que poderíamos estar perante o início de outra pandemia. A juntar a isso a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um pedido oficial de informação à China. Não é comum que estes pedidos sejam tornados públicos, refere Raquel Duarte, médica pneumologista. “Parece haver uma necessidade de mostrar transparência. Só que uma das coisas que aprendemos com a pandemia de Covid-19 é a importância da monitorização de um aumento superior ao expectável de doenças infecciosas, mas a monitorização é uma rotina da OMS”, diz à SÁBADO. Miguel Castanho adverte que estes sistemas de monitorização estão sempre operacionais, a diferença é que agora estamos mais atentos. “Da parte da comunidade científica ninguém vê isto como um ressurgimento da pandemia”, diz o investigador do Instituto de Medicina Molecular.