Ele foi o médico das tripulações da NASA

Naquele 1 de fevereiro de 2003, pai e filho estavam no Cabo Canaveral, na Florida, à espera da chegada do vaivém espacial. Mesmo no local onde iria aterrar. Jonathan aguardava pela sua mulher; Iain, 8 anos, pela sua mãe. As famílias estavam a acompanhar as comunicações e foi aí que Jonathan se apercebeu de algo errado. A nave não reentrou na atmosfera como era suposto. Ele não estava ali só na qualidade de familiar de um dos sete astronautas a bordo – também era o médico da tripulação. “Fechei-me no meu gabinete, liguei a televisão e vi a nave a desintegrar-se. Foi como eu soube”, conta à SÁBADO, emocionado. A nave explodiu quando sobrevoava o Texas e houve uma pessoa em Dallas que filmou acidentalmente – sem perceber o que se estava a passar. “Visualmente, aquele trilho de plasma é muito bonito”, diz. Enviou para uma estação de televisão e eles puseram no ar, em direto.