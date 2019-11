O IPO de Lisboa também já "tratou" o primeiro doente com as inovadoras células CAR-T. Trata-se de um homem com um linfoma, de cerca de 50 anos, que – à semelhança dos casos do Porto, e do que está protocolado – não respondeu ao tratamento convencional. "Fez duas linhas de quimioterapia", diz à SÁBADO o hematologista do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Nuno Miranda.





A transfusão com as células geneticamente modificadas aconteceu na passada sexta-feira, dia 8, de manhã. E apesar de esta quinta-feira, dia 14, só terem passado seis dias do tratamento, o doente está bem."Não teve nenhuma reação imediata e, embora esteja internado – porque nós estamos agora a começar a fazer este tipo de tratamento –, está consciente, sem necessidade de ventilação ou outras ajudas e fala todos os dias com a família", diz o especialista. Contudo, salienta, ainda é demasiado cedo. "As possibilidades de toxicidade deste tipo de tratamento são muito altas. Nos linfomas, só curamos cerca de 30 a 40% dos casos."A recolha das células foi feita há cerca de um mês, depois passaram pela Holanda, onde foram separadas e congeladas e, posteriormente, enviadas para o laboratório da farmacêutica Gillead, na Califórnia, Estados Unidos. "Onde são tratadas e expandidas", explica. Neste momento, as células são enviadas para lá porque é onde a companhia tem a fábrica mas, a curto prazo, isso vai mudar: "Já estão a ser construídas fábricas na Holanda", diz Nuno Miranda.O problema não é a tecnologia mas a logística, é caro produzir estas células a grande escala. São feitas duas coisas diferentes nos Estados Unidos, em simultâneo: uma é infetar as células com um vírus. "É colocado um bocadinho de ADN dentro das células e esse ADN vai modificar as células. Elas vão ser passar a reagir e a atacar as células do linfoma", explica. Para além disso, as células são expandidas. São precisos 1 a 2 milhões de células por cada quilo de peso do doente.

Envolve um "hospital inteiro"

Desde que as células são recolhidas até chegarem ao hospital demora cerca de 30 dias. Regressam conservadas em azoto líquido, congeladas a 193 graus negativos, numa espécie de bidão dentro de um saco de plástico e de uma caixa de metal.



Depois são descongeladas em banho-maria, a 37 graus, e aplicadas no doente como se fosse uma transfusão de sangue normal. As células são colocadas num cateter numa veia central do doente. O procedimento demora cerca de 1h.



Se tudo correr bem, este homem fica mais uma semana internado, depois pode ter alta mas terá de regressar diariamente ao hospital durante o primeiro mês para fazer análises e para os profissionais de saúde o examinarem. Esta terapêutica envolve bastantes meios, "é um hospital inteiro a trabalhar para isso", diz Nuno Miranda.



Envolve neurologistas, Cuidados Intensivos, patologistas, oncologistas e, se for uma criança, também pediatras. Até a própria família, "porque parte da vigilância é feita no domicílio quando os doentes têm alta", explica o hematologista.



Há uma série de sinais a que família e doente devem estar alerta que não têm só a ver com o aumento da temperatura, por exemplo. A alterações de comportamento e de memória também. "Há um teste que se faz a estes doentes que é pô-los a escrever o nome, ver alterações da escrita é um pormenor importante, muitas vezes são sinais precoces de toxicidade no sistema nervoso", diz o hematologista.



Habitualmente, os principais efeitos secundários (e os mais graves) manifestam-se nos primeiros dois meses. Se tudo correr bem, provavelmente, estes doentes não precisarão de mais nenhum tratamento posterior.



Na Europa, o tratamento com as células CAR-T está aprovado nas leucemias para crianças até aos 25 anos, e para os linfomas de células B. No Porto, já há um doente sem sinais da doença há mais de 80 dias, mas os outros dois a quem foi feito o tratamento morreram. No IPO de Lisboa está previsto tratarem pelo menos mais um doente que ainda não foi selecionado.



Também estão a preparar-se para começar a tratar crianças. "Talvez arranquemos no início do próximo ano", diz Nuno Miranda.