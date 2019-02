Os investigadores não encontraram uma relação direta que dita que beber este refrigerante causa problemas cardíacos, mas descobriram que aumenta os riscos.

Um estudo da faculdade Albert Einstein College of Medicine em New York, nos EUA, concluiu que beber Coca-Cola Diet pode ampliar os riscos de uma morte precoce. Beber duas ou mais latas do refrigerante aumenta em um quarto o risco de ataque cardíaco e em um terço problemas cardíacos.

Relativamente a pessoas que nunca consumiram este tipo de bebidas artificialmente açucaradas, o risco de morte precoce cresce em 16% naqueles que o fazem regularmente.

A investigação incluiu dados de 81,714 em pós-menopausa, entre as idades de 50 e 79 anos no início do estudo) e que foram observadas durante 12 anos.

Dr. Yasmin Mossavar-Rahmani, um dos líderes da investigação, reforça que as bebidas de dieta "podem não ser inofensivas". "A nossa pesquisa e outros estudos observacionais mostraram que bebidas artificialmente açucaradas podem não ser inofensivas e o consumo excessivo está associado a um maior risco de ataque cardíaco e problemas de coração", explicou.

O estudo científico, publicado na revista Stroke, também avisa que as mulheres estão em maior risco nesta questão do que os homens, principalmente aquelas que bebem duas ou mais bebidas por dia e que são obesas, apresentando o dobro do perigo de ter um ataque cardíaco.

Mossavar-Rahmani enfatizou, citado pela CNN, que ainda que as descobertas não provem que beber bebidas de dieta causam ataques cardíacos e outros problemas da mesma génese, há claramente uma ligação entre ambos.



Se quer perder calorias, beba água

A American Heart Association publicou recentemente um conselho onde reconhece que ainda não há evidências científicas suficientes que provem que beber refrigerantes açucarados afeta diretamente o risco de ataque cardíaco e outros problemas de coração, mas indica que beber água é sempre uma melhor opção.

"Infelizmente, as pesquisas científicas atuais não fornecem provas suficientes para distinguir entre os efeitos de açúcares artificiais com pouca calorias na saúde do coração e cérebro", esclarece Dr. Rachel Johnson, professor de Nutrição na Universidade de Vermont, nos EUA.

Jonhson comentou este estudo recente e declarou que junta mais provas à recomendação de que limitar o consumo de bebidas de dieta é o mais prudente a ser feito pela saúde.