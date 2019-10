Atenção ao céu: esta noite há chuva de estrelas devido ao cometa Halley

Durante a noite desta terça-feira, toda a gente vai poder assistir a uma chuva de estrelas, mais especificamente, a chuva de meteoros das Oriónidas. Em Portugal, vai ser possível observar o fenómeno a partir das oito da noite. Durante o evento, vão passar cerca de vinte meteoros por hora a uma velocidade de 66 quilómetros por segundo.

"As Oriónidas terão o instante da atividade máxima no dia 22 pelas 20h, um dia depois do Quarto Minguante e um período de atividade mais alargado. Esta chuva de meteoros resulta dos detritos deixados pelo cometa Halley, que passou a última vez pela Terra em 1989", explica o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Como as Oriónidas são chuvas de fraca intensidade, para uma melhor observação, o OAL aconselha a olhar para a constelação de Órion, evitar locais com poluição luminosa das grandes cidades e procurar um horizonte desimpedido. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que nesta noite, o céu vai estar pouco nublado em quase todas as regiões do país. A chuva de estrelas vai acontecer até dia 7 de novembro, sendo hoje o dia com mais visibilidade.

O cometa Halley passa pela Terra a cada 75 ou 76 anos. Em 1705, o britânico Edmond Halley, provou que os cometas vistos da Terra em 1531, 1607 e 1682 eram o mesmo, e quando sugeriu que voltava em 1758, estava correcto. O cometa foi batizado em sua honra. A sua próxima visita vai ser daqui a 41 anos, nove meses e cinco dias, no dia 27 de Julho de 2061, de acordo com a contagem da NASA.