Foram descobertas as ossadas de 140 crianças na costa norte do Peru, perto da cidade de Trujillo (a terceira maior do país). A equipa de investigadores estima que as crianças tenham idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos. Os restos mortais foram preservados com uma espécie de pigmento vermelho, um factor que provou que estas foram usadas em rituais de sacrifício já que o pigmento era usado em cerimónias desse género. Além das crianças, os investigadores encontraram também cerca de 200 lamas, que deveriam ter menos de 18 meses.

Tanto os lamas como as crianças apresentaram cortes no esterno e na caixa torácica que sugerem que os seus peitos foram abertos e separados, e que os corações podem ter sido removidos, de acordo com o National Geographic. A equipa concluiu também que os restos mortais têm à volta de 550 anos e que as vítimas pertenceram à civilização Chimú.

O trabalho, apoiado pela ONG National Geographic Society, está a decorrer na localidade de Huanchaquito-Las Llamas desde 2011 e já nesse ano os investigadores tinham encontrado as ossadas de 42 crianças e 76 lamas num templo com 3500 anos. As escavações têm continuado desde então e foram igualmente descobertos itens usados em cerimónias fúnebres que datam de 1400 a 1450 a.C. Os investigadores e antropologistas ainda estão a tentar perceber as razões que motivaram este sacrifício em maior escala e por que motivos foram encontradas ossadas de crianças e lamas juntas.

Até agora, o maior sacrifício infantil encontrado até agora ocorreu na capital Asteca de Tenochtitlan (onde fica actualmente a Cidade do México): 42 corpos de crianças foram revelados durante uma escavação arqueológica.

A civilização Chimú construiu o segundo maior império no Peru antes da colonização espanhola e, tal como os Astecas, ficaram conhecidos devido aos seus sacrifícios infantis. Por volta do ano 1450, foram conquistados pelos Incas.