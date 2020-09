Anticorpos iguais? Cientistas questionam vacina da Rússia

A Rússia anunciou na sexta-feira que a sua vacina contra a Covid-19, a Sputnik V, tinha conseguido produzir resposta imunitária em todos os participantes dos seus ensaios clínicos iniciais, mas um grupo de 26 cientistas questionam numa carta aberta a fiabilidade dos dados apresentados no artigo publicado na revista científica Lancet.

Nos resultados das duas fases de testes iniciais, conduzido em Junho e Julho deste ano e que envolveram a participação de 76 participantes, a Rússia alcançou uma taxa de resposta imunitária de 100% para o novo coronavírus e nenhuns efeitos secundários.

Este grupo de cientistas, a maioria deles investigadores em Itália, questiona o artigo da Lancet, referindo ter encontrado padrões nas informações que parecem "altamente improváveis".

Entre estas informações está o nível de anticorpos dos voluntários nos estudos, que muitas vezes eram idênticos. "Em termos probabilísticos, o facto de se observarem tantos pontos em comum em diferentes observações é altamente improvável", referem, citados pela Reuters.

Estes cientistas salientam que se baseiam nos resultados da vacina da Rússia publicados na Lancet, e não nos dados originais que aos quais não têm acesso, e que por isso "nenhumas conclusões podem ser definidas quanto à fiabilidade das informações prestadas, especialmente quanto à aparente duplicação de dados".

O Instituto Gamaleya de Moscovo rejeitou comentar a crítica, referindo que os resultados apresentados são "autênticos e precisos" e que foram examinados por cinco revisores da Lancet.

A vacina, que a Rússia já licenciou para uso doméstico em Agosto sem quaisquer informações divulgadas e sem início de ensaios clínicos em larga escala, entrou agora na fase III de testes no dia 26 do mês passado. De acordo com o governo russo, cerca de 31 mil pessoas já se inscreveram para fazer parte dos últimos testes à Sputnik V.

No artigo da Lancet é referido que os dois períodos de testes de 42 dias – com 38 adultos cada – "não encontrou qualquer efeito adverso entre os participantes, confirmando que a candidata à vacina gera resposta de anticorpos".



Apesar da controvérsia, no meio dos alertas da comunidade científica e da OMS, o Ministério da Saúde russo anunciou o lançamento do primeiro lote de uso civil da vacina Sputnik V, que vai começar a ser distribuída à população mesmo sem a conclusão final dos restantes ensaios clínicos.

A nova fase irá incluir uma comparação com um placebo e maior monitorização para garantir a segurança a longo prazo da vacina e a sua eficácia na prevenção de infecções à Covid-19.

A vacina é chamada Sputnik V em homenagem ao primeiro satélite do mundo, lançado pela União Soviética.