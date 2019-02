Mesmo que as emissões de carbono sejam drasticamente reduzidas e que se consiga impedir que a temperatura média da Terra suba mais de 1,5 graus, 36% dos glaciares dos Himalaias estão condenados, defende um relatório publicado esta segunda-feira.

Pelo menos um terço das calotas polares dos Himalaias e da cordilheira Indocuche está condenado a derreter num futuro próximo por causa das alterações climáticas, segundo um relatório publicado esta segunda-feira pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas (ICIMOD, acrónimo em Inglês), uma organização intergovernamental com sede em Katmandu, Nepal.

No amplo relatório, resultado de cinco anos de trabalho que envolveram mais de 325 investigadores de 185 instituições de 22 países, com uso de peer-review, é concluído que mesmo que as nações do mundo consigam reduzir drasticamente as emissões de carbono e consigam cumprir a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris – limitar a subida média do planeta Terra em 1,5 graus - , estes feitos não irão impossibilitar que 36% dos glaciares do Hindu Kush e dos Himalaias, que abrangem a China, Nepal, Tibete, Paquistão, Índia e Butão, e Afeganistão, de estarem condenados a derreter até 2100.

Se a temperatura média do planeta chegar aos 2 graus, metade das calotas polares irão derreter até 2100, defende o estudo.

Estes glaciares são uma fonte crítica de água e eletricidade de 250 milhões de pessoas que vivem na região de Hindu Kush e dos Himalaias, e de mais 1,65 biliões que vivem com os grandes rios que alcançam a Índia, Paquistão, China e outras zonas.

"Esta é a crise climática que não se ouve falar", acusa Philippus Wester do ICIMOD, que liderou o relatório. "No melhor cenário, se nos tornarmos realmente ambiciosos em combater as alterações climáticas, iremos perder na mesma um terço dos glaciares e estamos em sarilhos. Para nós, este foi o resultado mais surpreendente", confessou.

Desde 1970, cerca de 15% do gelo nestas regiões montanhosas, que juntas combinam mais gelo que qualquer lugar para além do Ártico e Antártida, tem derretido. Apesar dos efeitos das alterações climáticas, diversos glaciares no Afeganistão e Paquistão estão consideravelmente estáveis e alguns estão inclusive a ganhar gelo, provavelmente devido ao reforço de nuvens que os escudam do Sol e afetam os ventos que trazem mais neve.

De acordo com Wester, o derretimento dos glaciares irá aumentar entre 2050 e 2060, o que irá colocar em risco a altura média dos rios e poderá causar inundações. No entanto, a partir de 2060, os rios começarão a secar, afetando sobretudo os rios indianos e da Ásia Central. Esta subida irá ter consequências que irão prejudicar o fornecimento de energia e as colheitas das regiões.

O relatório reflete ainda sobre a vulnerabilidade das populações das zonas montanhosas, tanto a nível geográfico como político e económico. Um terço vive com menos de 1,65 euros por dia.