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Ciência & Saúde

A aspirina pode reduzir o risco de cancro? Associação não é descabida mas não se entusiasme

Lucília Galha
Lucília Galha 08:00

Há evidência sobretudo nos tumores colorretais, mas só nalguns grupos de doentes e na prevenção de metástases. Os especialistas não acreditam que o comprimido algum dia seja para toda a gente - mas há estudos a serem feitos em vários tipos de cancro.

É o comprimido mais antigo da História (sabia que foi mesmo o primeiro medicamento a ser comercializado desta forma?), revolucionou o tratamento da dor e também é há muito reconhecida a sua eficácia na prevenção de eventos cardiovasculares. Será que a aspirina pode ser também uma arma contra o cancro?

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