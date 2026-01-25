Sábado – Pense por si

"Repórter SÁBADO" no Now lidera informação

Teve mais do triplo da audiência da CNN Portugal.

O programa “Repórter SÁBADO” emitido ontem à noite no NOW foi o mais visto do dia no segmento de informação e teve mais do triplo da audiência da CNN Portugal.

Repórter SÁBADO liderou audiências
Repórter SÁBADO liderou audiências DR

A investigação do “Repórter Sábado” sobre o burlão que conseguiu chegar às contas de três instituições bancárias obteve uma audiência média de 130 mil espectadores a cada minuto, e 2,6% de share.

Liderou assim a tabela dos programas mais vistos no segmento de canais de informação.

Muito atrás de “Repórter Sábado”, emitido às 21H40, ficou a CNN Portugal, que, no horário, teve apenas 47 mil espectadores a cada minuto, com 0,9% de share. Menos de um terço da audiência do NOW

Também atrás do NOW ficou a SIC Notícias, que alcançou apenas 83400 espectadores por minuto, e 1,7% de share.

Hoje à noite há nova investigação, às 22h40, do “Repórter Sábado”.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos da Sábado, Negócios, Máxima e Record. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

As audiências citadas são medidas pela GFK.

Repórter SÁBADO na íntegra: Contas bancárias alvo de burlão internacional
Tópicos audiência CNN Portugal Vodafone SIC Notícias MEO Medialivre
Investigação
