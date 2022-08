A última refeição da vida

Um Big Mac com batatas fritas e uma Coca-Cola é um dos pedidos mais comuns de doentes oncológicos em cuidados paliativos, no Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, no Brasil. Profissionais que trabalham naquela unidade contam, ao jornal Folha de São Paulo, que, na fase mais crítica, as pessoas hospitalizadas pedem aos familiares uma alimentação diferente da que é oferecida pelo hospital, como se fosse o último prazer que vão ter na vida. Ellen Recco, que há sete anos trata de doentes com linfoma e leucemia, diz que pacientes com menos de 50 anos são os que mais pedem fast food.