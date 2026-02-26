Sábado – Pense por si

26 de fevereiro de 2026 às 14:26

Polícia revela imagens do acidente de carro do ex-presidente da WWE Vince McMahon

A polícia divulgou um vídeo que mostra o acidente de carro do ex-presidente da WWE, Vince McMahon, no estado norte-americano do Connecticut no verão passado. McMahon circulava num Bentley a alta velocidade e o polícia que tratou da ocorrência tentou alcancá-lo antes do momento do acidente.

