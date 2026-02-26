Sábado – Pense por si

Vídeos
26 de fevereiro de 2026 às 15:52

Brisa não pede compensação pela derrocada na A1: "Não queremos penalizar contribuintes portugueses"

As obras de reconstrução no troço da A1, na sequência da rutura de um dique no Mondego por causa do mau tempo, superam os três milhões de euros.

