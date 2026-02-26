Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de fevereiro de 2026 às 11:55

Inspeção-Geral investiga participantes de grupo do WhatsApp onde eram partilhados vídeos de tortura da PSP

Alegados casos de tortura e violação na esquadra do Rato levaram à detenção de dois agentes da PSP.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30