26 de fevereiro de 2026 às 14:28

PS "não criará crises políticas", assegura José Luís Carneiro

O recandidato à liderança socialista, José Luís Carneiro, afirmou esta quinta-feira que o Partido Socialista não procura eleições antecipadas nem "crises", mas garante que estará preparado para todas as "responsabilidades".

