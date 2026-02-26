Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de fevereiro de 2026 às 11:56

Bad Bunny homenageia Pelé durante concerto em São Paulo ao subir a palco com casaco usado pelo craque no Mundial de 1966

O cantor porto-riquenho Bad Bunny decidiu prestar homenagem ao ‘rei’ Pelé durante o concerto em São Paulo, Brasil, envergando um casaco que o craque usou no Mundial de 1966. A peça foi emprestada pelo colecionador Cassio Brandão, que detém o título do Guinness para a maior coleção de camisolas de futebol do mundo. Brandão garantiu que a peça foi bem cuidada e que apenas “voltou suada”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)