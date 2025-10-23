Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de outubro de 2025 às 12:36

Zelensky defende que Rússia não quer acabar com guerra na Ucrânia

A intensidade dos ataques da Rússia à Ucrânia tem aumentado. Esta quarta-feira, pelo menos seis pessoas morreram naquele que foi um dos maiores ataques noturnos a Kiev.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)