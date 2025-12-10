Sábado – Pense por si

10 de dezembro de 2025 às 13:59

Dos despedimentos aos serviços mínimos: 10 alterações à lei laboral que a greve geral quer travar

CGTP e UGT unem-se numa greve geral, esta quinta-feira, para tentar travar as alterações ao Código do Trabalho que o Governo quer aprovar. Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia do Negócios, explica 10 das alterações que estão em cima da mesa.

