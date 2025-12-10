Sábado – Pense por si

10 de dezembro de 2025 às 18:49

Estou abrangido pela greve geral? Que efeito tem no meu salário? A resposta a esta e outras perguntas essenciais

Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia do Negócios, responde a algumas perguntas essenciais sobre o impacto da greve geral na vida dos trabalhadores e das empresas.

