10 de dezembro de 2025 às 14:29

Incêndio em prédio em Nova Iorque deixa vários moradores e bombeiros feridos

Um incêndio de grandes dimensões que deflagrou, esta terça-feira, no último andar de um prédio no Upper West Side, em Nova Iorque, EUA, deixou vários moradores e bombeiros com ferimentos.

