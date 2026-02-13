Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 21:36

Chuvas intensas no sul de Itália obrigam a operações de resgate

As equipas de emergência italianas realizaram várias operações de resgate após o mau tempo provocar cheias, ventos fortes e danos em diferentes zonas do país.

