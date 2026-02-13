Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 21:34

Três mortos e mais de 20 feridos após incêndio em Budapeste

O fogo deflagrou, esta sexta-feira, num edifício utilizado para alojar trabalhadores em Budakeszi, na capital húngara, obrigando a uma operação de resgate com dezenas de bombeiros.

