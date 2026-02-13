Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 22:23

Cratera gigante abre em Xangai e engole parte de estrada

O colapso desta área rodoviária ocorreu, esta quinta-feira, devido a infiltrações de água causadas pelas obras do metro em Xangai, na China. Não há registo de vítimas, mas edifícios próximos foram evacuados.

