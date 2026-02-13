Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 21:22

Trabalhos de reconstrução na A1 junto a Coimbra

Após parte da principal autoestrada do país ter ruído devido às cheias no Mondego, os trabalhos de recuperação decorrem de forma contínua. Mas, a Brisa adverte que as obras se vão prolongar por algumas semanas.

