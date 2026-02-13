Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 21:27

Mau tempo: “Situação de risco maior desapareceu”, diz presidente da Câmara de Coimbra

Segundo a autarca, o concelho vai continuar em estado de emergência municipal nos próximos dias.

