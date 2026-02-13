Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de fevereiro de 2026 às 22:05

Trump confirma que fará uma visita à Venezuela e elogia fortes relações entre os países

O presidente norte-americano afirmou, esta sexta-feira, que planeia deslocar‑se à Venezuela, embora ainda não tenha data definida, destacando a “relação muito boa” com as autoridades venezuelanas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana