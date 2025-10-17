Sábado – Pense por si

Vulcão Kilauea está de novo em erupção no Havai

O vulcão Kilauea, no Havai, voltou a entrar em erupção esta sexta-feira. Esta é o 35.º episódio eruptivo registado desde dezembro.

