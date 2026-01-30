Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de janeiro de 2026 às 17:11

Uma igreja e estádio destruídos e estradas alagadas: os efeitos da tempestade Kristin vistas de drone

A tempestade Kristin deixou um rasto de destruição de norte a sul do País. Há zonas totalmente alagadas, árvores derrubadas e edifícios destruídos. Foi decretada situação de calamidade em 60 municípios.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h