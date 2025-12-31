Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de dezembro de 2025 às 18:24

Malásia celebra a chegada de 2026 com contagem regressiva e fogos de artifício nas Torres Petronas

A Malásia deu as boas-vindas a 2026 com explosões espetaculares e coloridas no céu, tendo como pano de fundo o famoso horizonte de arranha-céus de Kuala Lumpur as Torres Petronas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana