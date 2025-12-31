Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de dezembro de 2025 às 17:49

Polícia imobiliza carro após condutor adormecer ao volante nos EUA

Um agente da polícia rodoviária do Oklahoma foi obrigado a executar uma manobra de imobilização para parar um veículo cujo condutor adormeceu ao volante, numa autoestrada do estado. As autoridades apuraram que o homem estava exausto após quase 20 horas de trabalho.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)