31 de dezembro de 2025 às 18:22

Condutor choca contra casa na manhã de Natal e foge

Um automóvel despistou-se e embateu numa habitação em Cleveland, nos EUA, na madrugada de Natal, provocando danos significativos e abandonando o local segundos depois.

