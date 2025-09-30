Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de setembro de 2025 às 17:40

Vou estar a trabalhar. Posso votar antecipadamente nas eleições autárquicas?

Saiba se pode votar antecipadamente nas eleições autárquicas e o que tem de fazer para exercer o seu direito de voto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente